مستشفى الحسين الجامعي يستضيف مؤتمر جراحات الأطفال بحضور خبراء أجانب

انطلقت فعاليات المؤتمر الـ38 لجراحات الأطفال (EPSA) بمستشفى الحسين الجامعي، والمؤتمر السابع عشر لمؤتمر الجمعية العربية لجراحي الأطفال (AAPS).

جاء ذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع مستشفيات جامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب الأزهر بنين بالقاهرة.

وحضر المؤتمر أساتذة من جراحة الأطفال بجامعة الأزهر ومن جميع أنحاء العالم، من أوروبا وأمريكا والدول العربية الشقيقة.

وافتتح المؤتمر الدكتور سليمان محمد سليمان رئيس مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات الأطفال، معربا عن سعادته بنجاح المؤتمر، مشيدا بمجهودات الدكتور أحمد عبد الجليل مدير عام المستشفى.

ونظم قسم جراحة الأطفال بكلية طب الأزهر بمستشفى الحسين الجامعي برئاسة الدكتور عبد المنعم شمس الدين أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال، بالتعاون مع الجمعية العربية لجراحة الأطفال برئاسة الدكتور عصام الحلبي رئيس مجلس الإدارة، ورشة عمل حول نظم المعلومات الإدارية المشتركة.

وتضمنت ورشة العمل عمليات جراحات الأطفال الدقيقة بالمنظار، بالتعاون مع قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد حشيش وكوكبة من أعضاء هيئة تدريس قسم التخدير.

وأجريت هذه العمليات بالمجان عن طريق شبكة الإنترنت المباشر أثناء المؤتمر بقاعة المؤتمرات، بهدف التدريب وتأهيل شباب الأطباء حول الجديد والحديث في مجال جراحات الأطفال.

وجدير بالذكر أنَّ المؤتمر قام بعمل ورشة عمل بفريق من العلماء يضم نخبة من أساتذة جراحة الأطفال من داخل مصر وخارجها، بهدف تبادل الخبرات في مجال جراحات الأطفال على مستوى العالم.