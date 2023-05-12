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طبيب يكشف لقناة الناس تفاصيل إنقاذ طفلة في مستشفى الحسين الجامعي: بلعت سوستة

كتب:

محمد متولي
03:29 ص | الجمعة 12 مايو 2023
قناة الناس

قناة الناس

كشف الدكتور أحمد سعد، طبيب الجهاز الهضمي والمناظير للأطفال بمستشفى الحسين الجامعي، عن تفاصيل إنقاذ طفلة بلعت «سوستة معدنية»، استقرت في المريء لمدة أسبوع، مؤكدا أنها تدعى لارا، عمرها 11 عاما، وبلعتها عن طريق الخطأ، وطولها 5 سنتيمترات.

وتابع طبيب الجهاز الهضمي والمناظير للأطفال بمستشفى الحسين الجامعي، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «لسوء الحظ ووجود أجزاء حادة في الجسم المعدني كانت الطفلة تعانى من أعراض مستمرة من القيء ومشاكل في التنفس».

وأضاف: «استمرت لمدة أسبوع على هذا الحال حتى تم تحويلها للمستشفى، وتم إدخالها قسم طب الأطفال وحالتها مستقرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من إشاعات وفحوصات شاملة وتجهيزها للعملية، وتم إجراء عملية دقيقة وإخراج الجسم المعدني الذى كام مغروس في البلعوم والآن حالتها مستقرة وجيدة».

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