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«الحسين الجامعي» يحتفل مع المرضى بعيد الفطر.. هدايا وتهاني

كتب:

أحمد أبوضيف
09:11 م | الأحد 23 أبريل 2023
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

قام الدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، بالمرور على المرضى والعاملين والإداريين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وتقديم الهدايا لهم.

ويأتي ذلك في إطار ما يقوم به مستشفى الحسين الجامعي من رسم البسمة على شفاه المرضى وتخفيف الآلام عن كاهلهم، ودعما للعاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وأفراد الخدمات والأمن والفنيين والمهنيين ردا للجميل على كل ما يقدمونه لبيتهم الكبير «مستشفى الحسين الجامعي» وللمساهمة في تخفيف آلام المرضي.

وشملت الزيارة، المرضي المحجوزين بالأقسام الداخلية والرعايات والمرضي الأفارقة المحجوزين بالأقسام المختلفة من دول «السودان- جنوب السودان- زامبيا- ناميبيا» للإطمئنان على حالتهم.

المرضى يشكرون الأزهر 

ومن جانبهم، وجّه المرضى الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف لما تقدمه لهم من الخدمات الطبية وكذلك من الدول العربية الشقيقة «فلسطين والعراق».

وأكد مدير المستشفى، توفير جميع أنواع الرعاية الصحية للمرضى، متمنيا لهم الشفاء العاجل ولجميع العاملين بالمستشفى دوام الصحة والتوفيق بجميع فئاتهم على تحملهم مشقة وعناء الحضور في وقتهم المحدد دون تأخير، وذلك للمحافظة على مستوى الخدمة الطبية اللائقة باسم مستشفى الحسين الجامعي دون تغيب أحد منهم.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.