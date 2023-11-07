وزارة العمل تختتم دورة تدريبية مجانية على مهنة «الرافع المساحي» في قنا

اختتمت مديرية العمل بمحافظة قنا فعاليات الدورة التدريبية المجانية الأولى على مهنة الرافع المساحي، والتي استفاد منها 13 متدربًا ومتدربة من الشباب والفتيات، وذلك بمركز التدريب المهني في قفط.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة العمل لتوفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالعملية التدريبية وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل بالمحافظات والمهن المستحدثة.

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل في قنا، أنَّ الدورة التدريبية على مهنة المساحة استمرت لمدة 100 ساعة، وتم تنظيم الاختبارات النهائية النظرية والعملية لها بحضور محمد علي محمود وكيل المديرية، والمهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني في قفط، وأحمد سيد شكل مسئول التدريب بالمديرية.

وأكد جابر، أن تلك الدورات تأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتدريب الشباب على الحرف التي من شأنها توفير مصدر دخل و حياة كريمة لهم، إذ يُعتبر دعم التعليم والتدريب جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة المصرية لبناء جيل مؤهل ومتميز.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم بإتمام الدورة التدريبية بنجاح، وتوجهوا بالشكر والتقدير للوزارة والمديرية على اهتمامها بتدريب الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في أسواق العمل الداخلية والخارجية.