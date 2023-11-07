عادل حمودة: «القاهرة الإخبارية» تجربة أثارت حلمي وانتباهي وخيالي وطلبت العمل فيها

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه حريص على مسافة بينه وبين الآخرين ولم يتقدم للعمل أمام أحد ولكن هذه المرة طلب أن يعمل في القاهرة الإخبارية، التي يعتبرها تجربة أثارت حلمه وانتباهه وخياله، في ظل وجود قنوات سابقة كان عليها ملاحظات وتحفظات، وكان من الضروري المشاركة في انطلاق القاهرة الإخبارية.

عادل حمودة: المواطن يجب أن يطمئن لمكان تلقي الخبر

وأوضح خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس والمذاع على فضائية «DMC»، أن المواطن لابد أن يطمئن للمكان الذي يتلقي منه المعلومة، ولسنوات طويلة كنا لسنوات مجبرين على الاستماع لمنصات وقنوات في قلق ونحن لا نعرف من وراء أي شاشة، مضيفا «وحاليا نواجه أزمة عالمية غير مفهومة وغير واضحة وحالة من الرعب، وأصبحنا طرفا في الحرب، ولكن مصلحتنا هي أن يخرج الفلسطينيون من الأزمة مرفوعي الرأس».

وتابع «الأجيال الكبيرة عليها ألا تؤدي دور النصح إلا إذا طلبت الأجيال الأصغر المشورة منها، حتى لا تتحول الحالة إلى وصاية، وفي روز اليوسف كانوا يستقبلونا على أننا كبار والموهبة هي أساس التفوق والوجود والترتيب».