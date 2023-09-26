«السوداني»: داعش لم يعد يمثل تهديدا للعراق.. ولا ضرورة لوجود التحالف الدولي

أكد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، أنه لا ضرورة لوجود التحالف الدولي، إذ لم يعد تنظيم «داعش» يشكل تهديدًا للدولة العراقية، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال «السوداني»، اليوم الثلاثاء، إن داعش لا يمثل اليوم تهديدًا للدولة العراقية، ولم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي الذي تَشكل لمواجهة التنظيم.

وتقود الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا في مواجهة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا تحت اسم «عملية العزم الصلب» بقيادة الجنرال ماثيو ماكفارلين.

في سياق آخر، علق «السوداني» على الانتخابات المبكرة العراقية، قائلًا إنها «تأتي على وفق حل مجلس النواب لنفسه وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات، لكن القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة».