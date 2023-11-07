الحلقة 20 من مسلسل صوت وصورة.. هل تقع حنان مطاوع في حب محاميها؟

شهدت الحلقة 20 من مسلسل صوت وصورة، تطورا ملحوظا في الأحداث بين شخصية «رضوي» التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، والمحامي «لطفي عبود» الذي يجسد دوره الفنان صدقي صخر.

وفي الحلقة 20 من المسلسل، دعت «رضوى» نجل المحامي لتناول الغداء في منزلها، بعدها يدعوها لتناول الغداء في أحد المطاعم الخارجية، ثم يصحبها إلى ركوب مركب في النيل، ويتحدث معها بعيدا عن القضية في أمور تخص تفاصيل حياتها الشخصية.

قصة مسلسل صوت وصورة

مسلسل «صوت وصورة» يتناول دور الذكاء الاصطناعي في كشف الجرائم، وهو من بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر ووليد فواز وصدقي صخر وعمرو وهبة وإيمان الشريف وفدوى عابد، مع ظهور خاص للفنانين عايدة فهمي، وسعيد صديق، ومجدي السباعي، وظهور متميز للفنانين ناردين فرج ومراد مكرم، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبدالتواب.

مواعيد عرض مسلسل «صوت وصورة»

ويعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 1.30 ظهرا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.