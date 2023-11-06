من قتل الدكتور عصام الصياد في مسلسل صوت وصورة؟.. 3 إجابات محتملة

لازال الجمهور ينتظر الحلقات الأخيرة من مسلسل صوت وصورة بطولة الفنان حنان مطاوع، الذي يعرض حاليا، على قناة dmc، والمكون من 30 حلقة كاملة.

مسلسل صوت وصورة لـ حنان مطاوع

وشهد المسلسل تصاعدا في الأحداث، ليتم الكشف عن القاتل الحقيقي لشخصية الدكتور عصام الصياد، التي يجسدها الفنان مراد مكرم، حيث أن المتهم الأول في القضية كانت «رضوي» التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، ثم زوجها الفنان وليد فواز، ولكن التحريات أثبتت حتى الحلقة 18 من المسلسل استبعاد الثنائي.

«من قتل الدكتور عصام الصياد بمسلسل صوت وصورة ؟»، لازال الجمهور يبحث عن الجاني الحقيقي، وتكتم أبطال المسلسل عن كشف هوية الجاني الحقيقي، ولكن الجمهور توقع بعض الأسماء منهم «سعاد» المساعدة الأولى لدكتور عصام الصياد لأنها تحب الأموال، وقامت بإخفاء الكاميرا الخاصة بالعيادة .

وتوقع عدد أخر من الجمهور أنّ الجاني هو المحامي لطفي عبود، على خلفية ما سبب له الدكتور سابقا عندما ترافع عن سيدة أخرى تعرضت للتحرش منه.

مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة»، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.

موعد عرض الحلقة الجديدة من صوت وصورة

ويعرض مسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع والفنان صدقي صخر ونجلاء يدر على قناة Dmc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، بينما يتم عرض الحلقة على قناة Dmc دراما في تمام الساعة 11 مساء.