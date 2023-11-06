مسلسل «صوت وصورة» الحلقة 20.. «انكشاف الستر» وانهيار رضوى

شهدت الحلقة 20 من مسلسل «صوت وصورة» انهيار رضوى- حنان مطاوع، بسبب ما يحدث من هول جريمة القتل، وتحاول أسرتها أن تهدئ من روعها إلا أنها ترد عليهم بقولها: «كله إلا الستر.. كله إلا رفع الستر.. ده الموت أهون.. أنا أمي كانت تقول لي عارفة يا بت يا رضوى إيه الفرق بين الحيوان والبني آدم، إن الحيوان ما بيعرفش يستر نفسه.. لكن البني آدم هو اللي بيعرف العي واللي ما يصحش.. الفيديوهات دي خلتنا كلنا حيوانات.. أنا مش عاوزة الحياة دي أنا مش عاوزة العيشة دي».

أحداث الحلقة 20 من مسلسل «صوت وصورة»

وأثناء الحلقة 20 من مسلسل صوت وصورة، استدعت النيابة حازم ابن نجلاء بدر على إثر اعتراف زميلته في المدرسة، أنهما كانا متواجدين في عيد ميلاد مع زملائهما ولكنه ترك عيد الميلاد عندما تلقى رسالة من أحد المجهولين، وهو ما جعل الشك يراود ضابط التحقيقات.

وبعد التحقيق حاولت نرمين والدة حازم، أن تتحدث مع ابنها عن تلك الواقعة، واعترف لها أنه ترك عيد الميلاد وذهب لشخص مجهول حتى يشتري منه منشطات لبطولة الملاكمة، وإذا اعترف بتلك المنشطات سيشطب من لعبة الملاكمة، لذا فضل عدم الاعتراف للحفاظ على مستقبله.

أبطال مسلسل «صوت وصورة»

مسلسل «صوت وصورة» يتناول دور الذكاء الاصطناعي في كشف الجرائم، وهو من بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر ووليد فواز ووصدقى صخر وعمرو وهبة وإيمان الشريف وفدوى عابد، وظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مواعيد عرض مسلسل «صوت وصورة»

ويعرض مسلسل «صوت وصورة» من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.