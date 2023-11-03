7 معلومات عن استمارة «ماذا تريد من الرئيس؟».. أطلقها حزب المؤتمر

أطلق حزب المؤتمر استمارة إلكترونية تحت اسم «ماذا تريد من الرئيس؟»، والتي تُعد استقصاء شعبيا لمختف طوائف المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، قبل بداية الانتخابات الرئاسية 2024.

وتستعرض «الوطن» كل تفاصيل الاستمارة الإلكترونية وفقاً لتصريحات اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر.

معلومات عن استمارة «ماذا تريد من الرئيس؟»

- استمارة إلكترونية أطلقها حزب المؤتمر مؤخراً ونشرها على صفحات الحزب في المحافظات.

- صاحب الفكرة هو نائب رئيس حزب المؤتمر من الشباب.

- تُعد استقصاء شعبيا للمواطنين في مختلف محافظات مصر.

- نالت استجابة واسعة من جانب المواطنين الذين دونوا خلالها آرائهم ومقترحاتهم.

- عدد من الخبراء في المجالات المختلفة دونوا مقترحاتهم خلالها.

- الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي أعجبت بالفكرة وطالبت بالحصول على آراء ومقترحات جميع المواطنين والخبراء للاستفادة بها.

- يرى اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن اهتمام الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بفكرة الاستمارة هو بمثابة تقدير للمواطنين والناخبين.