رحلات الجزر البعيدة تستقطب سياح العالم للبحر الأحمر.. هدوء ومتعة

شهدت الرحلات البحرية إلى الجزر البعيدة في البحر الأحمر انتعاشة تزامنًا مع توافد آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة يومياً على الغردقة ومرسى علم، منذ بدء موسم الخريف، إذ يأتون لممارسة الغطس والسنوركل.

رحلات الجزر البعيدة

وقال أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن» إن رحلات الجزر البعيدة يتم تنظيمها للسياح الأجانب بناء على طلبهم وتستمر مدة الرحلة بين أسبوع إلى أسبوعين عبر مراكب رحلات سياحية كبيرة أعدت خصيصاً لهذه الرحلات وتكون مجهزة تجهيزات تشمل أدوات الغطس وأسطوانات الغطس والمواد الغذائية ومخزون كاف من المياه والسولار والعتاد والمأكولات والمشروبات يكفي طول مدة الرحلة.

إقبال على الرحلات البحرية

وأكد «بيجو» أن هناك زيادة في حجوزات رحلات الجزر البعيدة بمياه البحر الأحمر من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، تزامنًا مع موسم الخريف وقرب موسم الشتاء حيث يزيد الطلب على مثل هذه الرحلات، بداية موسم الشتاء والتى تصل كل عام فى تلك التوقيت بأعداد كبيرة وأكثر الجنسيات طلبًا على رحلات الجزر البعيدة هم الإيطاليون والألمان والتشيك والبولنديين والإنجليز بسبب عشقهم لسياحة الغوص والرحلات البحرية.

ممارسة الغوص في الجزر البعيدة

في السياق، قال حسن الطيب الخبير البحري وومؤسس جمعية الإنقاذ البحري، إن رحلات الجزر تنظم في جزر جنوب البحر الأحمر في مرسى علم وشمال مدينة الشلاتين حيث يبقى السياح لفترات طويلة تصل إلى أسبوعين، وتشمل الرحلة زيارة مناطق الغوص الشهيرة مثل منطقة شعاب إلفينستون.

رحلات الجزر البعيدة تجذب السياح

وأكد الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أن هناك تفتيش دوري يجرى على مراكب السياحية التي تنظم رحلات تصل إلى أسبوعين والتأكد من صلاحية المركب واستخراج كافة التصاريح من الجهات المختصة، لافتا إلى أن رحلات الجزر البعيدة تخضع للرقابة من كافة الأجهزة المعنية.

وأشار إلى أن مياه البحر الأحمر تضم عدد من الجزر التي تجذب السياح الأجانب من مختلف دول العالم لممارسة الغطس حيث افضل مواقع الغوص في العالم والتي تستقطب حوالي 4 ملايين سائح حول العالم.