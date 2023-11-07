ريفيرا البحر الأحمر.. خليج مكادي مقصد الباحثين عن الراحة والسعادة في الغردقة

تستقطب الغردقة آلاف الزوار الباحثين عن مشتى دافئ خاصة مع اعتدال طقسها طوال العام ودفء الأجواء في الشتاء، ويعتبر خليج مكادي أحد أجمل المناطق السياحية بها، ويتيح الاستمتاع بالألعاب المائية وركوب الأمواج والرحلات البحرية والسباحة والغطس والسنوركل في مياه دافئة.

خليج مكادي مقصد سياحي شتوي

وقال عمرو طارق الخبير السياحي في البحر الأحمر، إن خليج مكادي يبعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب الغردقة ويضم مدينة مكادي وهي منطقة بكر ذات شواطيء خلابة وطبيعة ساحرة تجذب آلاف السياح، وبه عشرات الفنادق والمنتجعات السياحية ومنتزهات طبيعية وأماكن فسحة وخروج منها أكبر مدينة ملاهي بالغردقة، ويقصده الباحثون عن الراحة والخصوصية.

مدينة مكادي تجذب آلاف السياح شتاءً

وأكد «طارق»، أن مدينة مكادي تلقب بريفيرا البحر الأحمر حيث ترتفع عن سطح البحر مما يتيح منظر رؤية البحر من أعلى، وتضم عشرات الفنادق والمنتجعات السياحية، وتوفر رحلات السفاري وركوب الأمواج، وركوب الخيل والطبيعة الخلابة.

أماكن خروجات وفسح

وأشار العميد محمد منصور مدير أمن المنتجعات السياحية بمكادي إلى أن خليج مكادي عبارة عن محمية طبيعية يرتفع عن مستوى سطح البحر بمقدار 5 أمتار، ويتهافت عليها الزوار الأجانب والمصريين الراغبين في الهدوء يقصدها العديد من المشاهير حول العالم.

وأكد أن خليج مكادي من أجمل الخلجان في البحر الأحمر ويسمى ريفيرا البحر الأحمر، ومن أشهر الأماكن السياحية ويتهاتف عليه الزوار الأجانب والمصريين الراغبين في الهدوء والاستجمام لأنه يتميز بالخصوصية.