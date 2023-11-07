أهالي جنوب البحر الأحمر في انتظار سقوط الأمطار: تأتي بالخير والبركة

ينتظر أهالي جنوب البحر الأحمر في مناطق مدينتي حلايب وشلاتين سقوط الأمطار في شغف وفرحة، إذ يعتبرون الأمطار بداية موسم الخير، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سقوط أمطار اليوم الثلاثاء، خلال الساعات القليلة المقبلة، متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

وأشار آدم سعد الله، من أهالي جنوب البحر الأحمر، إلى أن قبائل سكان حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر في انتظار سقوط الأمطار المتوقعة اليوم، حيث يصفونها بأمطار الخير حيث تأتي بالخير والبركة وتروي الصحاري الشاسعة وتطفئ ظمأ الإبل.

طوارئ بالبحر الأحمر استعدادا لسقوط الأمطار

على جانب آخر، رفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى وأعلنت حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية وسقوط أمطار على بعض مناطق البحر الأحمر، التي تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية والطرق السريعة.