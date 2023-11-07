أكاديمية المعلمين: شرط أساسي للحصول على شهادة الصلاحية للترقي

أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلمين المرشحين للترقي يوقعون على إقرار أثناء تقديم الأوراق المطلوبة للترقي، يتضمن اسم المعلم والوظيفة والمدرسة التي يعمل فيها والإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

إقرار للمرشح للترقي

وينص الإقرار على «أنني أمضيت 5 سنوات على الأقل من ممارسة العمل الفعلي حتى 2023/12/31 في وظيفة اعتبارا من التاريخ الاعتباري الوارد في القرار الوزاري، بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين، وأنني مستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا للترقية للوظيفة الأعلى للعام الحالي، وأن هذه البيانات صحيحة، على أن يوقع المعلم على صحة البيانات المدونة في الإقرار مع كتابة رقم البطاقة الشخصية.

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعلنت فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام الجاري إلى وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقي، بداية من الأحد 5 نوفمبر حتى 25 يناير 2024، مؤكدا أن المستهدف ترقيتهم خلال العام الدراسي الحالي قرابة 400 ألف معلم.