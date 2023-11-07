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أمين «التحرير الفلسطينية» يلتقي ممثل روسيا الاتحادية وسفير عمان في رام الله

كتب:

ماريان سعيد
12:12 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
 أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - حسين الشيخ

 أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - حسين الشيخ

استقبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في مكتبه بمدينة رام الله اليوم، الممثل الروسي لدى فلسطين، السفير جوتشا بواتشيدزه، والمستشار القائم بالأعمال لسلطنة عُمان، السفير سالم بن حبيب العميري، من أجل بحث وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك في إطار جهد المنظمة المكثف من أجل حشد الرأي العام الدولي بموقف موحد ومشترك من أجل وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد ممثلي الدولتين خلال اللقاء المنعقد اليوم، دعمهما الكامل لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، ووقف الإجراءات التصعيدية في الضفة، والموقف الثابت لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود 1967.

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