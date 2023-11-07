زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب السلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة بعد انتهاء العدوان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أنّ زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قال إنّ السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى السيطرة على قطاع غزة بعد تحقيق النصر على حماس.

وفي سياق آخر، واصل المستوطنون الإسرائيليون، انتهاكاتهم اليومية بحق المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، حيث اقتحم العشرات باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة اليوم، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي إطار سياسة الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا، بينهم الصحفيين محمد عياد، وحذيفة جاموس، ومحمد ماهر جفال، وصالح جمال دبوة، من بلدة أبو ديس ومخيم شعفاط وحزما بمحافظة القدس المحتلة.