«التحالف الوطني»: دخول 569 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة حتى الآن

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وصول عدد من القوافل الإغاثية «مسافة السكة»، إلى الأراضي الفلسطينية أمس الاثنين، ضمن جسر بري من المساعدات التي ترسل يوميًا لمعبر رفح تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

تسليم 93 شاحنة

وأشار التحالف الوطني، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت استلام 93 شاحنة محملة بالمساعدات من نظيرها المصري عبر معبر رفح.

وأوضح أن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وادوية.

إجمالي عدد الشاحنات التي وصلت للهلال الأحمر الفلسطيني

وأضاف التحالف الوطني، أن الهلال الأحمر الفلسطيني، أشار إلى وصول عدد الشاحنات المستلمة منذ 21 أكتوبر الماضي حتى اللحظة إلى 569 شاحنة، أي ما يعادل نحو 33 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى اللحظة.