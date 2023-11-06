أزهري: بعض اليهود يطالبون بالخروج من فلسطين لأنها ليست أرضهم

كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن رأي الشريعة الإسلامية فيما يحدث في قطاع غزة، ومخطط الاحتلال الإسرائيلي لهدم المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن بعض اليهود الآن يطالبون بالخروج من فلسطين لأنها ليست أرضهم.

وأكد رضا، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن اليهود عصابات إجرامية ترعاها دول تكيل بعشرات المكاييل مثل أمريكا المتآمرة على المنطقة بأكملها، معلقا: «إسرائيل –وفق عقيدة التلمود- دولة بلا حدود وشعب الله المختار، وهذا ليس له علاقة بسيدنا موسى عليه السلام ولم ينزل الله بهذه الجملة من سلطان».

وأشار إلى أن نبي الله موسى، أوصى في رسالته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا قتل ولا سرقة ولا زنى ولا اعتداء، لكن اليهود الحاليين خالفوا كل ذلك، وتفسير التلمود عنصري، لأنهم وصفوا من يدافع عن أرضه بالحيوان البشري؛ لأنهم لا يرون غيرهم بشرا.

بعض اليهود الآن يطالبون بالخروج من فلسطين

واستكمل إبراهيم رضا: «أول دعوة صلح انطلقت من إشبيلية الإسبانية بين المسلمين واليهود، وبعض اليهود الآن يطالبون بالخروج من فلسطين لأنها ليست أرضهم، ولكن ما يحدث فكر مخابراتي صهيوني، وما يحدث يريد بناء عقيدة مزورة غير العقيدة الإسلامية».

وتابع الشيخ إبراهيم رضا قائلا: «ميثاق الأمم المتحدة يبيح لمن احتلت أرضه القيام بعمليات فدائية، وشيمون بريز، وجه شباب اليهود بتفجير أنفسهم في الفلسطينيين بدلا من الانتحار، والله تعالى يختبر المسلمين بكل ما يحدث في غزة الآن، حتى إذا أخذ الله تعالى هذه الجماعة لن يفلتها».