رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الهلال الأحمر الفلسطيني: مخزون الوقود لمستشفى القدس سينفد خلال 48 ساعة

كتب:

مريم جاد
09:36 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
الهلال الأحمر الفلسطيني

الهلال الأحمر الفلسطيني

الهلال الاحمر الفلسطيني يناشد الجهات والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي والإغاثي بضرورة إدخال المساعدات والإحتياجات الضرورية لغزة بشكل عاجل، وفقًا لنبأ عاجل نقلتة شاشة «إكسترا نيوز».

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن استمرار منع الأحتلال إدخال المقومات الرئيسية اللازمة لاستمرار عمل مركبات الإسعاف والطوارئ وتشغيل مستشفي القدس ينذر بالتوقف التام والكامل لخدمات المستشفي.

وتابع: أن مخزون الوقود الخاص بمولد مستشفي القدس سينفذ خلال 48 ساعة وستتوقف أجهزة الإنعاش وحضانات الأطفال وغرف العناية المركزة عن العمل.

 

 

اقرأ المزيد:

«يونيسيف»: قدمنا مساعدات لأطفال غزة لكنها غير كافية من الناحية الإنسانية

عودة 100 مصري من غزة نتيجة نجاح الجهود الدبلوماسية المكثفة

الخارجية الأمريكية: التصريح الإسرائيلي بشأن الضربة النووية على غزة غير مقبول

«حياة كريمة»: المؤسسة شاركت في إغاثة غزة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي

أستاذ سياسة بجامعة القدس: مصر استخدمت الدبلوماسية الخشنة مرتين في أحداث غزة

البيت الأبيض: محادثات بشأن الهدنة التكتيكية لوقف القتال في غزة

رئيس وزراء فلسطين الأسبق: أي حديث عن غزة لا يشمل وقف إطلاق النار فهو ثانوي

أستاذ استثمار: العالم كله سيدفع ثمن حرب غزة

تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة يسفر عن وقوع شهداء وجرحى

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: الوضع في غزة أصبح كارثة صحية
بقلم مريم جاد