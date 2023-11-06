الهلال الأحمر الفلسطيني: مخزون الوقود لمستشفى القدس سينفد خلال 48 ساعة

الهلال الاحمر الفلسطيني يناشد الجهات والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي والإغاثي بضرورة إدخال المساعدات والإحتياجات الضرورية لغزة بشكل عاجل، وفقًا لنبأ عاجل نقلتة شاشة «إكسترا نيوز».

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن استمرار منع الأحتلال إدخال المقومات الرئيسية اللازمة لاستمرار عمل مركبات الإسعاف والطوارئ وتشغيل مستشفي القدس ينذر بالتوقف التام والكامل لخدمات المستشفي.

وتابع: أن مخزون الوقود الخاص بمولد مستشفي القدس سينفذ خلال 48 ساعة وستتوقف أجهزة الإنعاش وحضانات الأطفال وغرف العناية المركزة عن العمل.