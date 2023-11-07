حزب التحرير: مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

ثمن الدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس حزب التحرير، المجهودات المبذولة من الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم وحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بريا وبحريا وجويا؛ مما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى.

وقال «عبدالحكيم»، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية على مر العصور كانت وما زالت داعم أول للقضية الفلسطينية وبمجرد اندلاع الحرب خلال الأيام الماضية اصطف قطار المساعدات الإنسانية والغذائية أمام معبر رفح البري الأمر، الذي يؤكد مدى قوة العلاقة الرابطة بين الشعبين الشقيقين ودعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية.

دعم الموقف الفلسطيني

وأضاف رئيس حزب التحري: «كما لعبت القيادة السياسية دوارا هاما ومحوريا في دعم الموقف الفلسطيني والوقوف على حلول جذرية للقضية الفلسطينية، وظهر ذلك من خلال دعوة القاهرة لمؤتمر السلام للاستماع والتشاور بين مختلف دول العالم والتعرف على وجهات نظرهم تجاه الأحداث الجارية الأمر».