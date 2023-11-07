وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أممي تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم، لبحث التطورات في قطاع غزة وتكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، تويتر سابقا، إنّ الاجتماع بحث التداعيات الإنسانية الكارثية في غزة والانتهاكات الصارخة لأوضاع حقوق الإنسان، فضلا عن تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في القطاع وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وتستمر عمليات القصف الإسرائيلي على قطع غزة لليوم الـ32 على التوالي، ما أسفر عن استُشهاد آلاف المواطنين وإصابة آلاف آخرين، حيث أحصت وزارة الصحة الفسطينية في حصيلة غير نهائية، تجاوز أعداد الشهداء والجرحى 10 آلاف شهيد، إلى جانب أكثر من 24 ألف مصاب.