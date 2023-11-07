الفلسطينيون العالقون في العريش يزورون مصابي غزة بمستشفيات سيناء

زار عدد من الفلسطينيين العالقين بمدينة العريش، المصابيين القادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وقال حجاج الصعيدي مدير مكتب خدمة الجماهير بمستشفى العريش، إنه يجري ترتيب زيارات لأسر المصابين لرؤيتهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأضاف «الصعيدي»، أن مكتب خدمة الجماهير حاضر منذ اليوم الأول، لتذليل العقبات للمصابين وأسرهم والمرافقين، والزائرين من الفلسطينيين، بمدينة العريش.

وجبات لأسر المصابين وجلسات بالخيمة

في السياق، قال محمد الدلنجي أحد أعضاء مكتب خدمة الجماهير أنه يتم تقديم وجبات لأسر المصابين، وجلسات في الخيمة للتخفيف عنهم، واصطحابهم لأي مكان يريدونه، ويتحمل مكتب خدمة الجماهير جميع النفقات الخاصة بأسر المصابين أو بضيوفهم الذين يأتون للأطمئنان عليهم.

ولفت إلى أن أعداد المتطوعين من الشباب وصل إلى 100 شخص، أغلبهم من نشطاء المجتمع المدني، والذين يعملون بالمجان من أجل خدمة المصابين وأسرهم في مستشفى العريش العام.