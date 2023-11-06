الفرصة الأخيرة للتقديم لقرعة الحج 2024 بالمحافظات.. اعرف التفاصيل

ساعات قليلة ويغلق التقديم إلى قرعة الحج 2024 بالمحافظات، حيث يغلق في تمام الساعة 12 من صباح الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري، وينتظر المواطنون نتيجة قرعة الحج، والتي تعقد بمديريات الأمن، كل على حدة.

فلا يتبقى سوى ساعات قليلة ليتمكن الراغبون من زيارة بيت الله الحرام وأداء الركن الخامس للإسلام من التقديم لحج القرعة 2024، حيث أتاحت مديريات الأمن 3 طرق للتقديم ورقي وإلكتروني وهاتفيا، لتناسب مختلف فئات المواطنين.

قرعة الحج 2024 بالمحافظات

وتنشر «الوطن» كل المعلومات عن التقديم لقرعة الحج 2024 قبل إغلاق باب التقديم، وفقا لمديريات الأمن بالمحافظات كالتالي.

طرق التقديم على حج القرعة 2024

يمكن التقديم على حج القرعة عبر 3 طرق هي إلكترونيا من بوابة الحج بوزارة الداخلية وورقيا بأقسام الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات أو عبر الخدمة الصوتية بالاتصال على الخدمة الصوتية المخصصة، على رقم 27983000 – 02.

رابط التقديم على قرعة الحج 2024

يتم التقديم على قرعة الحج إلكترونيا من هنا على موقع وزراة الداخلية بوابة حج القرعة 2024

أماكن التقديم لقرعة الحج 2024 بالمحافظات

يتم التقديم بقرعة الحج بالمحافظات بمقر مديريات الأمن وبمقر مراكز الشرطة والأقسام ونقطة الشرطة بكل محافظة ومركز وقرية دون التقييد بمحل الإقامة.

تكلفة حج القرعة 2024

تحدد مديريات الأمن بالمحافظات تكلفة حج القرعة 2024 عقب إعلان نتيجة القرعة، وعقب تحديد مصروفات الحج من السلطات السعودية ليتم سدادها كاملة.

أماكن سداد تكلفة قرعة الحج 2024

يتم سداد تكلفة حج القرعة 2024 في فروع البنوك الوطنية وهي «البنك الأهلي، وبنك مصر وبنك القاهرة وبمكاتب الهيئة القومية للبريد المصري بمختلف المحافظات.

طريقة سداد مصروفات حج القرعة 2024

يتم سداد مصروفات الحج القرعة 2024 بالبنوك ومكاتب البريد

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2024

- نموذج طلب الحج الورقي.

- جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ الخاصة بالراغب في الاشتراك في القرعة.

- صورة بطاقة الرقم القومي

- بيان بالحالة الصحية

- شهادة التطعيم مسجل بها جميع الجرعات الأساسية بفيروس كورونا

الفئات الممنوعة من التقديم لحج القرعة 2024

أصحاب الأمراض المزمنة والمعدية والنفسية، في حالة عدم وجود تصريح صحي بالسفر.

الفئات المسموح بالتقديم لقرعة الحج 2024

يسمح لجميع الفئات العاقلة الحاملة لتصريح صحي بالسفر أو التقديم لقرعة الحج، مع وجود مرافق للفتيات أقل من 25 عاما.

موعد قرعة الحج 2024

تجرى قرعة الحج 2024 بمديريات الأمن بالمحافظات علنيا بدأ من يوم 11 نوفمبر الجاري، وحتى 16 من نفس الشهر، وفقا لترتيب المحافظات.