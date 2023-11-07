«المؤتمر»: مباحثات السيسي مع نظيره الجنوب سوداني نموذج جيد في العلاقات الدولية

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن زيارة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى القاهرة، تعكس عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، ونموذج يحتذى به في العلاقات الدولية.

تعزيز العلاقات بين البلدين

وأضاف في تصريحات صحفية أن البلدين تجمعهما روابط أزلية وتاريخية واستراتيجية ممتدة من خلال التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والتعليمية والأمنية والثقافية وغيرها، تعززها أواصر التعاون المشترك والتقارب بين البلدين.

وأشار إلى أن زيارة رئيس جنوب السودان إلى مصر تعد الأولى له منذ بدء الأزمة بالسودان في منتصف أبريل الماضي، بالإضافة إلى أن الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية بالنسبة لجنوب السودان، إذ أن الدولة الشقيقة مقبلة على مرحلة مهمة وهي الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر له في ديسمبر 2024.

وأكد أن الدولة المصرية تحرص على دعم واستقرار وأمن شعب جنوب السودان، وتعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، علاوة على أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تشهد حاليا ازدهارا غير مسبوق في مختلف أوجه التعاون.