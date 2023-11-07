3 آلاف جنيه قيمة إيرادات فيلم البعبع في يوم واحد

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم الإيرادات الذي حققها فيلم «البعبع» الذي يتواجد في دور العرض، منذ 19 أسبوعًا تقريبًا، إذ لازال يواصل المنافسة في السينمات حتى الآن.

وقال محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم البعبع لـ أمير كرارة، حقق أمس الاثنين، 2930 جنيهًا، ليأتي في المركز التاسع والأخير في شباك التذاكر، ما يجعله يقترب من رفعه من السينمات خلال الأسبوعين المُقبلين، لاسيما وأن هناك حالة ترقب للأفلام الجديدة الذي سيُجرى طرحها اتباعًا اعتبارًا من نهاية نوفمبر الجاري.

أبطال وأحداث فيلم البعبع لـ أمير كرارة

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن الشهير بـ توتا، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

تدور قصة فيلم البعبع في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والمفاجآت، من خلال سلطان البعبع القادم من عالم الشقاوة والبلطجة، إذ يتفاجأ بوجود طفلين يزعمان أنه والدهما، ويجد نفسه في وسط مطاردات لا يعلم عنها شيئًا.