بعد 18 أسبوعا.. فيلم «البعبع» مهدد بالسحب من دور العرض

ساعات قليلة ويجرى سحب فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، من دور العرض السينمائي، في ظل تذيله قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، وتحقيقه أرقامًا هزيلة، إذ جاءت إيراداته أمس الأربعاء بنحو ألف و880 جنيهًا فقط، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، على مدار 18 أسبوع عرض بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023 بنحو 43 مليون و500 ألف جنيه.

قصة فيلم«البعبع»

تدور قصة فيلم البعبع في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والمفاجآت، من خلال سلطان البعبع القادم من عالم الشقاوة والبلطجة، حيث يتفاجئ بوجود طفلين يزعمان أنه والدهما، ويجد نفسه في وسط مطارادات لا يعلم عنها شيئًا.

أبطال فيلم «البعبع»

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن الشهير بـ توتا، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.