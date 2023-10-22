«مستر إكس» و«البعبع» يحققان ألفي جنيه في دور العرض خلال 24 ساعة

تذيل كل من فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، والبعبع بطولة أمير كرارة، قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وأصبحا مهددان بالسحب من دور العرض في ظل تحقيقهما إيرادات ضعيفة مقارنة بالأفلام الأخر،ى أبرزها التي جاءت في المراكز الخمسة الأولى فوي فوي، الخميس اللي جاي، وش في وش، العميل صفر، حسن المصري، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ ألف و835 جنيه، وجاء في المركز قبل الأخير بقائمة الإيرادات، وبلغت حصيلة إيراداته على مدار 16 أسبوع عرض بالسينما نحو 32 مليون جنيه.

قصة وأبطال فيلم مستر إكس

قصة فيلم مستر إكس تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي، من خلال رجل يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، يشارك في البطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

قصة وأبطال فيلم البعبع

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت نحو ألف و799 جنيه، وجاء بالمركز الأخير في قائمة الإيرادات اليومية، وبلغت حصيلة إيراداته على مدار 16 أسبوع عرض بالسينما نحو 43 مليون و400 ألف جنيه.

تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقررالتوبة عن الإجرام، ولكن تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.