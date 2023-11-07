هيئة الدواء تطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي آثار جانبية للعقاقير واللقاحات

وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة عاجلة للمواطنين، بشأن الآثار الجانبية للعقاقير واللقاحات، موضحة في بيان مقتضب لها، أن جميع الأدوية قد تتسبب في حدوث آثار جانبية.

طرق الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية واللقاحات

وتابعت هيئة الدواء، في حال ظهور أي آثار جانبية للدواء واللقاحات لابد من الإبلاغ عنها، مؤكدة ضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها للقاحات والأدوية لهيئة الدواء المصرية عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة أو عبر الإيميل pv.followup@edaegypt.gov.eg، أو عن طريق الخط الساخن 15301

دورة تدريبية عن تراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية

وفي شأن آخر، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي (المستوى المتقدم) عن إجراءات العمل والأدلة التنظيمية واشتراطات تراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية.

وتابعت الهيئة، يهدف البرنامج إلى التعرف على الإجراءات الخاصة بتراخيص مختلف أنواع المصانع، سواء للأدوية البشرية أو المستلزمات الطبية، التي تشرف هيئة الدواء المصرية بالتأكد من تطبيق إجراءات التصنيع الجيد لها بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.