«الصحة» تحذر المواطنين من 3 أعراض.. «إذا ظهرت توجه للطبيب فورا»

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة هامة للمواطنين بشأن الإصابة بسرطان القولون، وقالت في تقرير توعوي لها، إنه على المواطنين ضرورة الكشف المبكر عن الأمراض، خاصة في حالة وجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، أو الإصابة بأورام حميدة بالقولون، أو تاريخ عائلي للإصابة بداء الأمعاء الالتهابي، مشيرا إلى أنه في هذه الحالات على المواطن ضرورة الفحص مبكرا لتجنب الإصابة بسرطان القولون.

أعراض الإصابة بسرطان القولون

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض الإصابة بسرطان القولون، وجاءت على النحو التالي وفقا لوزارة الصحة:

- ظهور دم في البراز، إمساك، نقص حاد في الحديد.

عدد المستفدين من مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الكشف المبكر من خلال حملة "100 يوم صحة"، موضحة أن الحملة تقدم كافة خدماتها مجانا دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية، لافتة إلى توجه المواطن لأقرب وحدة صحية تابعة له والحصول على خدمات الحملة للكشف عن الأورام السرطانية والحصول على الرعاية الصحية اللازمة وفقا لتشخيص الطبيب المعالج.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عدد الأشخاص الذين حصلوا على خدمات فى مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية، موضحة أن عددهم وصل إلى مليون و805 مواطنا، ومبادرة الكشف عن الأورام السرطانية تشمل "البروستاتا - القولون - الرئة - عنق الرحم".