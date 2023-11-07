وزيرة التضامن تتفقد القافلة المتكاملة لتقديم الحماية الاجتماعية

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي القافلة المتكاملة لتقديم خدمات الحماية والرعاية والتنمية في مركز المنزلة أثناء زيارتها لبحيرة المنزلة صباح اليوم الثلاثاء.

قافلة متكاملة في الدقهلية

وتتضمن الفاعلية عدد من منافذ تقديم كافة خدمات التضامن الاجتماعي في الدقهلية خدمات تكافل وكرامة واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة ورصد حالات فى حاجة الى محو أمية والتمكين الاقتصادي بالشراكة مع بنك ناصر مشروع وبرنامج فرصة وتنمية الطفولة المبكرة وعقد ندوات تثقيفية وإرشاد اجتماعى بمشاركة فرق الهلال الأحمر والرائدات الاجتماعيات وجمعية تواصل.

وجاء المرور على القافلة اليوم بعد وضع حجر اأساس مبادرة مشروع «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في بحيرة المنزلة ومشروع مركز التمكين الاقتصادي لأسر الصيادينّ.

وجري التنويه على برامج التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي إيجابية، والتي سيستفيد منها أهالي المنزلة، والمحافظة بها بنحو 15 ألف مركب صيد منها 3 آلاف مرخص، والعمل على مساعدة الصيادين لاستخراج التصاريح الخاصة بهم.

وتفقدت الوزيرة القافلة الطبية والتي يوجد بها عدد من التخصصات الباطنة والاطفال والعظام وتنظيم الاسرة ، وقاموا بتسليم أجهزه تعويضية لعدد 35 حالة من ذوي الهمم من اسر الصيادين بمبلغ 150 ألف جنيه.