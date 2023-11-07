«صيادلة الإسكندرية»: إعفاء أسر شهداء كورونا من رسوم مشروع العلاج

كشفت نقابة الصيادلة بالإسكندرية عن تفاصيل مشروع العلاج، موضحة استمرار الاشتراك مجاناََ لأسر شهداء كورونا، ومازال التقديم ودفع الرسوم متاحًا لباقي الأعضاء وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل مشروع العلاج بنقابة صيادلة الإسكندرية من حيث الموعد والأوراق المطلوبة بحسب الإعلان الرسمي من النقابة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مشروع العلاج بنقابة صيادلة الإسكندرية

- شهادة من نقابة صيادلة الاسكندرية بوفاة العضو بفيروس كورونا

- شهادة من إدارة المعاشات بالنقابة بأسماء مستحقين المعاش حتى تصدر كارنيهات مشروع العلاج بأسمائهم.

الجدول الزمني لمشروع العلاج بنقابة صيادلة الإسكندرية

وبدأ مشروع العلاج بنقابة صيادلة الإسكندرية فى استقبال الراغبين الجدد فى الاشتراك للعام الجديد 2023 اعتبارا من الأول من أكتوبر و يستمر حتى نهاية ديسمبر بجميع مقرات المشروع بالجمهورية.

طرق دفع الاشتراك

وعلى الراغبين فى التجديد فقط الدفع عن طريق فورى، أو الموقع الالكترونى، أو حساب المشروع ببنك مصر.

إعفاء أهالي أسر شهداء كورونا من الرسوم

فيما قرر اتحاد المهن الطبية الاستمرار في إعفاء أسر الشهداء من رسوم الاشتراك في مشروع العلاج، وذلك في لفتة لأسر الشهداء الأبطال من الفريق الطبي.