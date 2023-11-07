الكشف على 1670 مريضا في قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية بغداد بوحده بغداد لطب الأسرة بمنطقه العامرية، على مدار يومين تمكنت خلالهما من توقيع الكشف الطبي على 1670 مريضًا، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 9 تخصصات، وهي: «باطنة - أطفال - جراحة - عظام - نسا - تنظيم أسرة - أسنان - جلدية - رمد»، بإجمالي 10 عيادات وشارك فيها 59 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

تحويل 13 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1670 مريض من أهالي العامرية وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 13 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

التثقيف الصحي لـ692 مواطنا

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 126 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 103 تحليلات بمعمل الطفيليات و10 أشعة سينية علاوة على فحص 76 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 692 مواطنًا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.