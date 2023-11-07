محافظ القاهرة يتابع تقديم الخدمات الطبية في مستشفى عين شمس العام

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى عين شمس العام، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة فى مجال الرعاية الطبية.

الرعاية المركزة

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة وحدة الرعاية المركزة والاستقبال والطوارىء، وتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية بمخزن المستشفى، وتواجد أرصدة بمخزن الطوارىء للتعامل مع أي حادث مفاجىء، كما تفقد معامل المستشفى ووحدة الغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية الموجودة بالمستشفى التى تقدم خدمة طبية لسكان حي عين شمس والمناطق المجاورة له، حيث تضم المستشفى 22 عيادة خارجية في كل التخصصات، ويتردد عليها ما يقارب 2000 مواطن يوميًا كما تستقبل الطوارىء حوالى 1500 مواطن لتلقى الاسعافات العاجلة.

الخدمات الطبية

وأشاد المحافظ خلال الجولة بالجهد الذي يقوم به الأطقم الطبية في رعاية المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، وحرص على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى، للتاكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، مؤكدا على الأطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

يذكر أن مستشفى عين شمس العام تقع على مساحة 8500م2، ويحتل المبنى مساحة 4500م2 منها وباقى المساحة حدائق وفراغات، والمستشفى مكون من 5 أدوار ويقدم الخدمة الطبية لما يقارب 4 مليون مواطن بأحياء عين شمس ومصر الجديدة والزيتون والمناطق المجاورة لها .كما يقدم المستشفى الخدمة الطبية فى كافة التخصصات كالجراحة وغسيل الكلى، وحضانات للأطفال المبتسرين ، وبالمستشفى أول مجمع رعايات على مستوى الجمهورية يضم 100 سرير ، ويعمل به حوالى 1200 فرد ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وأطباء أسنان وإداريين.