محافظ القاهرة يتابع خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالأحياء الجنوبية

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء المنطقة الجنوبية، التي يجرى تنفيذها حفاظًا على الطاقة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقا للمصلحة العامة.

واجهات المحلات وأعمدة الإنارة

وفي سياق متصل، أكد اللواء أحمد إبراهيم القزاز، رئيس حي التبين، على تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بشوارع الحي، وتم المرور على أعمدة الانارة والتأكد من غلق إنارة واجهات المحلات والمرور على المنشآت الحكومية، وغلق الورش الحرفية طبقا للمواعيد المقررة للمحال، والمرور على الشوارع في نطاق الحي لمتابعة ترشيد الكهرباء وهي: شوارع الصفا والمروة، خلف مسجد الزهراء، كورنيش النيل، مطلع كوبرى المرازيق، شارع منزل كوبري المرزيق، وجميع المنشآت الحكومية منها حي التبين، الدفاع المدني، بريد التبين، السجل المدني، سنترال التبين، مرفق المياه، محطة المياه، والمنطقة الطبية.

فصل الإعلانات المضيئة

وأشار إلى فصل إنارة كافة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات في تمام التاسعة مساء ودور العبادة والمنشآات الحكومية.

وفي سياق متصل، قام اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، بتكليف فريق عمل إدارة الإنارة بإجراء حملة لتفقد أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة في عدد من الشوارع منها شارع مصطفى كامل، شارع 83، شارع 13، شارع 14، وذلك في إطار استمرار تكثيف الجهود لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، حفاظا على الموارد المتاحة وتخفيفا للأحمال.