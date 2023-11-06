نائب محافظ القاهرة: وحدة المتغيرات المكانية تساهم في رصد مخالفات البناء

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على المتابعة الدورية لآليات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعديات بأي شكل من أشكال صور التعدي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها خاصة أنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.

وحدة المتغيرات المكانية

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة التنسيق الكامل بين مسرولي وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات من رؤساء الاحياء والمتابعة الميدانية وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية وغيرها لإزالة أي تعد يحدث على الأراضي الزراعية فضلا عن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأكدت نائب المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم وتيسير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق المنظومة بالشكل اللازم والدقيق لها لضمان إنجاز كافة الأعمال وذلك لاسترداد حق الشعب وحق الدولة.

متابعات في أحياء المنطقة الجنوبية

واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية جهودها بالتنسيق مع فرق المتابعة الميدانية ومسؤول منظومة المتغيرات المكانية بالمنطقة الجنوبية حيث تم رصد ومعاينة واستكمال الاجراءات طبقا للمنظومة بعدد من أحياء المنطقة في إطار جهودها اليومية وذلك بحي التبين والمعصرة والبساتين والمقطم إلى جانب تعديات بشارع 206 بنطاق حي المعادي وبكفر العلو وترعة الخشاب بحلوان إلى جانب القيام بازالة في المهد بحوض الملاحة على مساحة قيراط ونصف حيث تم ازالة لاسوار من الطوب الابيض حيث تم ازالتها حتى مستوى سطح الارض.

رصد المخالفات

تم رصد المخالفات وإزالة في المهد بالعنوان بشارع81 تقاطع شارع 17 بحي المعادي والمخالفة عبارة عن أعمال بناء في الردود و السور و تمت الإزالة،و مصادرة المعدات المستخدمة في حضور مهندس التنظيم وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل 24 ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض مع ربطها بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها.