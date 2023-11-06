نائب محافظ القاهرة: خفض إضاءة المحاور والطرق الرئيسية بنسبة 75%

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على متابعة الأجهزة التنفيذية ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وإلزام المحال بمواعيد الغلق الشتوية وطبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

ترشيد الطاقة

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى أن الإجراءات تهدف للحد من الظواهر السلبية المسببة لهدر الطاقة الكهربائية، حيث يتم خفض نسبة 75% من إضاءة المحاور والطرق الرئيسية ونسبة 50% من إضاءة الشوارع الجانبية، ومتابعة شبكات الإنارة بالمحاور والطرق والشوارع للتأكد من إطفاءها في المواعيد المحددة، والتوسع في الاعتماد على لمبات الليد لإضاءة المنشآت الحكومية ودور العبادة مع تكثيف حملات الرقابة لرصد حالات المخالفة لمواعيد الغلق الشتوية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورًا.

مواعيد غلق المحال

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى أنه تم التوجيه على مدار الأسبوع الماضي باستمرار حملات ترشيد استهلاك الكهرباء وتفقد الأجهزة التنفيذية الشوارع والميادين للوقوف علي التزام الأحياء والجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء وتطبيق مواعيد غلق المحال العامة ومتابعة غلق اللوحات الاعلانية على كل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لافتات المحلات التجارية شديدة الإضاءة والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات، مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة ورصد حالات المخالفة.

كما وجهت نائب المحافظ، باتباع أسلوب متوازن للإنارة لعدم التأثير على حركة المواطنين مع تعيين ورديات منتظمة لمتابعة صيانة وتشغيل تلك الأعمدة.

شملت الحملة عدد من شوارع أحياء المنطقة الجنوبية ومنها شارع المطافي بحلوان وشارع مصر حلوان الزراعي وشارع الجبانات وشارع الطريق البطيء كارفور وأمام أبراج الأمل بنطاق حي طره ومنطقة الخزان ونزلة السبعين فدان وشارع الصيدلية بحي المقطم ومنطقة الحلمية بحي الخليفة شارع السكة الحديد وتقسيم النصر للسيارات وغلق الورش بشارع سيجوارت وشارع محب عزيز وشارع السكة الحديد بحي المعصرة ومطلع ومنزل كوبري المرازيق وشارع كورنيش النيل وشارع وسط المساكن والحديد والصلب بحي التبين وشارع مصطفى كامل وشارع 13 و14 و18 بنطاق حي المعادي وبنطاق أحياء البساتين ودار السلام والخليفة.