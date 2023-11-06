نائب محافظ القاهرة: تطوير الكيلو الأول في شق الثعبان بحي طرة

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان بنطاق حي طرة والتي تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات.

رؤية الدولة

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن التطوير الشامل بمنطقة شق الثعبان يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالإهتمام بالإستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التي تحظى بشهرة عالمية طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

مدخل شق الثعبان

وفي سياق متصل، تابعت الأجهزة التنفيذية بحي طرة برئاسة المهندسة جيهان جادو، رئيس الحى، أعمال تطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت وذلك لرفع كفاءته حيث تم رفع كافة الإشغالات من مدخل شق الثعبان وتجهيز أرض المستثمرين لسرعة إنهاء أعمال التطوير وتركيب الأرصفة والبلدورات وأعمال التجميل والتشجير والتي يتم إنجازها حاليا من خلال اضافة اللمسات الجمالية ومنها تركيب أحواض للمزروعات بمدخل المدينة و على جانبي الأرصفة والجزيرة الوسطى بالكيلو الأول بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة النظافة وتجميل والإنارة بالقاهرة حيث يتم حاليا زراعة 4400 شجرة لمواجهة الأتربة العالقة بالمنطقة الناتجة عن الصناعة لتحسين المناخ بها.

الحدير بالذكر أن الأعمال شملت رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية لتسهيل حركة سير السيارات وتطوير واستكمال دهان واجهات المصانع وتركيب يفط جديدة واستكمال تركيب أعمدة الإنارة وتوصيل الكهرباء للمثلثة بمدخل شق الثعبان.