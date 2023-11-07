كيف تحصل على 9166 جنيها شهريا من شهادات البنك الأهلي؟

ساهم قرار تثبيت الفائدة على الأموال المودعة في البنوك، في تشجيع الاستثمار الآمن والمضمون من خلال شراء شهادات الادخار من البنك الأهلي المصري، وتبلغ فائدة البنك المركزي المقررة الأسبوع الماضي نحو 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

وتحقق شهادات الادخار فوائد جيدة للمستثمرين سواء كانوا من أصحاب رؤوس الأموال القليلة أو الكبيرة فإن قيمة شهادة الاستثمار تبدأ بـ1000 جنيه حد أدنى ويمكن شراء شهادات الادخار بمبالغ كبيرة.

كيف تربح 9166 جنيهًا شهريًا؟

ويمكن للمستثمر الصغير أن يكسب 9166 جنيهًا شهريًا بطريقة آمنة ومضمونة وعلى سبيل المثال عند شراء شهادات البنك الأهلي المصري بقيمة 500 ألف جنيه يكون العائد 22% سنويًا وبالتالي فأن قيمة هامش الربح السنوي 110 آلاف جنيه سنويًا ويمكن صرفها شهريًا بقيمة 9166 جنيهًا.

تفاصيل شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

«الوطن» تنشر تفاصيل شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري وتصل الفائدة فيها 22% وهي كالتالي.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 12.25% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.

شهادة استثمار «ب»

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 14.50%.

- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.