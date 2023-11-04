أعلى شهادات إدخار في البنوك المصرية.. عائد يصل إلى 40%

تتيح العديد من البنوك المصرية العديد من الشهادات الإدخارية التي تختلف العوائد الخاصة بها، وفقاً لكل بنك، ومن ضمنها البنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي، حيث يعتبر العائد الخاص بشهادات تلك البنوك الأعلى مقارنةً بالعوائد الخاصة بالشهادات الإدخارية الأخرى داخل البنكين، في ظل إتاحة عوائد مرتفعة على شهادات إدخار أخرى في العديد من البنوك المصرية.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل أعلى شهادات إدخار في بنكي الأهلي المصري والعربي الأفريقي، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة الإدخارية من البنك الأهلي المصري

- يقدم البنك الأهلي المصري للمواطنين شهادة إدخارية تسمى البلاتينية تصل المدة الخاصة بها 3 سنوات.

- وبالنسبة للعائد الخاص بتلك الشهادة يكون متدرجاً.

- فيما يصل الحد الأدنى للشراء إلى 1000 جنيه.

- كما يبلغ سعر العائد 22% في السنه الأولى.

- بينما يصل سعر العائد الخاص بالشهادة البلاتينة في السنة الثانية إلى 18%.

- ويصل العائد في السنة الثالثة إلى 16%.

تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي

- كما يوفر البنك العربي الأفريقي شهادة إدخارية أخرى تصل مدتها إلى 3 أعوام.

- فيما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 5000 جنيه.

- وبالنسبة لقيمة العائد الذي يحصل عليه العميل يصل إلى 40%.