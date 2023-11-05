أعلى 3 شهادات تحقق فائدة في البنوك المصرية.. «عائد يصل إلى 20%»

تتنافس البنوك المصرية، لتقديم الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع لجذب العملاء، ويتميز كل بنك عن الآخر سواء من حيث دورية الصرف أو الحد الأدنى للشراء أو المدة، وغيرهم، ونرصد في السطور التالية أعلى 3 شهادات تحقق عائد ثابت طوال مدة الشهادة بحسب جدول أسعار العائد لشهر نوفمبر 2023 من البنوك.

أعلى 3 شهادات إدخارية في البنوك المصرية

يتيح البنك الأهلي المتحد أعلى شهادة إدخار في البنوك المصرية يطلق عليها اسم بريميم، بعائد ثابت طوال مدة الشهادة وهي 3 سنوات، والعائد يصل إلى 20% سنويًا ودورية الصرف شهريًا، وبالنسبة للحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي

ويقدم البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية، وهي من أعلى الشهادات أيضًا، إذ أن العائد 19% سنويًا، ثابت، ودورية صرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات.

شهادة بنك المشرق

فيما يوفر بنك المشرق الشهادة الثلاثية ذات العائد المرتفع بين البنوك المصرية أيضًا، مدتها 3 سنوات، والعائد 19.5% سنويًا، ودورية الصرف تكون شهريًا، وبالنسبة للحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وذلك في اجتماعها السابع يوم 2 نوفمبر الماضي، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.