«قميص تكويه امرأتان» لـ أحمد الدريني تدخل القائمة القصيرة لجائزة «سرد الذهب»

أعلنت دار الشروق للنشر، اختيار المجموعة القصصية «قميص تكويه امرأتان» للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الدريني في القائمة القصيرة لجائزة «سرد الذهب» لفرع القصة القصيرة للأعمال السردية المنشورة، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

بدوره أعاد الكاتب أحمد الدريني مشاركة هذا المنشور عبر صفحته، وكتب معلقًا عليه: «هي أيام صعبة، لكن وسط الكآبات الكبرى، انتصارات صغيرة».

وأضاف: «الفرحة منقوصة والأجواء غير مواتية والأشياء - جميعًا- تكاد تكون منزوعة المذاق، لكن هذا هو الجاري وسبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحيّ».