القبض على المتهمين بخطف طبيب في القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بقيام 3 أشخاص بالحضور إلى أحد المراكز الطبية واصطحاب طبيب له معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد من القضايا - مقيم بدائرة المركز؛ لتوقيع كشف طبي منزلي واستقلاله رفقتهم سيارة ملاكي وعدم عودته للعمل أو التوجه لمسكنه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الجيزة)، كما أرشدوا عن مكان تواجد المجنى عليه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحد المتهمين إثر خلافات مالية بينه والمجني عليه وأقر المجني عليه بصحة الأحكام الصادرة ضده وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة «مُستأجرة».