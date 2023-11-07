حنان مطاوع: شخصيتي في مسلسل «صوت وصورة» لمست كل امرأة مصرية

حظيت الفنانة حنان مطاوع بردود فعل واسعة خلال الأيام الماضية بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد «صوت وصورة»، والتي تجسد خلاله شخصية «رضوى»، قائلة: «متواجدة في الشارع المصري كله، في أي مكان هتلاقيها في الميكروباص، وفي أي مصلحة حكومية وغيرها».

وأضافت حنان مطاوع خلال لقائها في برنامج it’s show time، على Cbc، أنها كانت حريصة على أنّ يكون شكلها مثل جميع السيدات دون «ميك أب»، ولا تكن ملفتة فهي متناسبه مع النسيج العام للشارع.

وعن التشابه بينها وبين شخصية «رضوى»، ذكرت: «هي أبسط بكتير، ولكن ليست شبهي، فأنا صاحبة طموح وأفكار ولدي روح المغامرة عكسها تمامًا».

أبطال وأحداث مسلسل صوت وصورة

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.

تدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، إذ تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.