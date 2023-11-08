الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية تستعد لامتحانات «الميدتيرم»

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2023 «الميدتيرم»، وفقاً للتوجيهات والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منوهين بأن الامتحانات ستكون على ما تم دراسته من قبل الطلاب خلال الفترة الماضية منذ انطلاق الدراسة للتيرم الأول.

الجامعات الحكومية

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية انتظام العمل بمختلف الكليات وفقاً للضوابط و القواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، موضحاً أن العمل والاستعداد يتم على قدم وساق لامتحانات الميدتيرم منتصف الفصل الدراسي الأول 2023، والمقرر أن تنطلق منتصف الشهر الجاري وفقا للجداول الدراسية التي أقرها الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، ان الكليات ملتزمة بالجداول الزمنية والخريطة التي أقرها الأعلى للجامعات بشان امتحانات الميدتيرم وأنه لا تعديل بها حتى الآن وأن الأمور تسير بصورة منتظمة للعام الدراسي الجاري 2023-2024.