5 آلاف جنيه إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم» بالسينما في يوم واحد

حقق فيلم «أولاد حريم كريم»، إيرادات بلغت 5 آلاف و202 جنيها، في شباك تذاكر السينما أمس الأحد، وجاء في المركز السابع من حيث ترتيب الإيرادات، وسبقته أفلام «فوي فوي»، «وش في وش»، «الخميس اللي جاي»، «العميل صفر»، «حسن المصري»، «بيت الروبي».

وجاء إجمالي إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم»، على مدار 9 أسابيع عرض بالسينما، نحو 8 ملايين و200 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وهو بمثابة الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» الذي عرض عام 2005.

قصة فيلم «أولاد حريم كريم»

تدور قصة فيلم «أولاد حريم كريم»، بعد مرور نحو 18 عامًا، من وفاة زوجة كريم يقوم بدوره مصطفى قمر، التي تركت له طفلة صغير، تمر السنوات وتقع الشابة في حب أحدهم، وتتصاعد القصة في إطار لايت كوميدي.

أبطال فيلم «أولاد حريم كريم»

فيلم حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، بشرى، ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.