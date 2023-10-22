5 آلاف جنيه إيرادات فيلم أولاد حريم كريم في يوم.. بالمركز الثامن

حقق فيلم أولاد حريم كريم، إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس السبت، تقدر بـ5 آلاف و122 جنيهًا، وجاء بالمركز الثامن في قائمة الإيرادات اليومية، حيث سبقه أفلام فوي فوي، الخميس اللي جاي، حسن المصري، وش في وش، العميل صفر، سكر، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم أولاد حريم كريم، على مدار 7 أسابيع عرض بالسينما بنحو 8 ملايين و150 ألف جنيه، ويعد بمثابة استكمال للجزء الأول من فيلم حريم كريم الذي عرض عام 2005، وشارك في بطولته وقتها ياسمين عبدالعزيز وطلعت زكريا وإدوارد.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

قصة فيلم أولاد حريم كريم

يعد فيلم أولاد حريم كريم، استكمالًا للجزء الأول بعد مرور نحو 18 عامًا، وظهور جيل جديد، ولقاء كريم مرة أخرى بصديقاته، ولكن هذه المرة يكون الأبناء هم محور الحدث.