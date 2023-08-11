صدقي صخر يكشف لـ«الوطن» عن تفاصيل دوره في الجزء الثاني من مسلسل «ريفو»

أعلن الفنان صدقي صخر، عن تفاجئه من حجم ردود الفعل على الجزء الثاني من مسلسل «ريفو»، إذ تلقى العديد من الرسائل الإيجابية من مختلف الدول، وكذلك أصدقائه في الوسط الفني.

صدقي صخر يتحدث عن شخصيته بمسلسل «ريفو»

وقال صدقى صخر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن شخصيته بالمسلسل تشبه شخصيته بالحقيقة، وخصوصا شغفه بالموسيقي، وحبه لها، وأنه يتمنى وجود فرقة «ريفو» في الحقيقة، ويصبح ضمن أعضائه لأنه حافظ لكل الأغاني، ويملك موهبة العزف، مشيرًا إلى أن شخصية مروان سامي، التي قدمها تشبه طفولته، مؤكدًا أنه ومروان عاشا نفس الطفولة.

صدقي صخر يتحدث عن كواليس مشهد الانتحار

وأشار إلى أن مشهد الانتحار كان صعبا بالنسبة له، وكان تحضيره مرهقا نفسيا، لأنه كان يحاول أن يظهر المشهد كما لو كان حقيقي، ودائما كلما يتحدث عن هذا المشهد يصبح الموضوع مؤثرا، لأن شخصية مروان في المسلسل كان فاقد الأمل بعد موت شادي، الذي كان يجسدها الفنان أمير عيد.