تحرير 3 آلاف مخالفة في حملات تموينية على أسواق سوهاج خلال شهر

شنت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديريات الصحة، والطب البيطري، ومباحث التموين، حملات مكثفة، أسفرت عن تحرير 2913 محضرًا متنوعًا خلال شهر.

وقال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2448 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال شهر أكتوبر الماضي، و 465 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات، هي: «عدم إعلان عن الأسعار، عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية».

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.