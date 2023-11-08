نجوم الفن يطرحون أغنيات لدعم القضية الفلسطينية.. آخرهم هاني شاكر

قدم عدد من نجوم الفن في مصر، أغنيات خاصة لدعم القضية الفلسطينية، بعد الأحداث التي مرت بها غزة مؤخراً، ومن تلك الأغنيات أغنية أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان «الهوية عربي» على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة .

أغنية «الهوية عربي»

«الهوية عربي» من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفي شكري وتوزيع أحمد أمين وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك والشريك الرقمي فيكتوري لينك.

عزيز الشافعي يدعم القضية الفلسطينية

طرح الملحن عزيز الشافعى، أغنية جديدة بعنوان «يا ضمير العالم» تضامنًا مع الأحداث الفلسطينية، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، غناء عالية صبحى، وتوزيع أحمد وجيه.

أحمد سعد وأغنية غصن الزيتون

طرح الفنان أحمد سعد أغنية غصن الزيتون، عبر اليوتيوب، وحققت نجاحاً كبيراً بعد عرضها مباشرة.