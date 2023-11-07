صندوق مصر السيادي: نستهدف توطين صناعة النقل والطاقة النظيفة

أكّد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنَّ عملة الاستثمار في الأسواق الناشئة عملة شحيحة وهي رؤوس الأموال، وجزء كبير من خلق الشراكة هي دراسة الجدوى من حجم السوق.

جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا «TRANSMEA2023».

وأشار إلى أنَّ مصر سوق ضخمة جدًا رغم أنَّها من الأسواق الناشئة، خاصة مع التوجه لصناعات النقل والاتجاه نحو الطاقة النظيفة، والدولة تدعم ذلك الهدف بشكل قوي، مضيفًا أنَّه يتمّ تقديم عقود منافسة من الشركات المحلية تنافس الشركات العالمية، وان الصندوق مستثمر في شركة نيرك، مبينًا أنَّ الجنيه أو الدولار الذي نستطيع استثماره مع القطاع الخاص يجب أن يكون عائده كبيرًا، موضحًا أنَّ الصندوق يستثمر من خلال دراسة الجدوى والسوق، وليس بالأمر المباشر وهدفه الربح.